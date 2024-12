Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato anche degli obiettivi del club per questa stagione sportiva nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport (leggi qui). Partendo con il sottolineare la folta concorrenza che dovrà battere la squadra di Simone Inzaghi per realizzare il bis scudetto: "Grazie che ci attesti come favorita - la risposta col sorriso del dirigente varesino a Federico Ferri -. La griglia è sempre la stessa, ora siamo quasi alla fine del girone d'andata. C'è un gruppettino di testa, Atalanta-Inter-Napoli, ma Milan e Juve sono pronte a riagganciarsi. Credo che quest'anno una delle grandi favorite sia l'Atalanta, che è un modello da seguire, non per i grandi club perché è difficile. Ha dimostrato che si può vincere, mi riferisco all'Europa League, senza spendere tanti soldi".

A proposito dei botta e risposta con Conte proprio sulla corsa al tricolore, Marotta ha spiegato la sua strategia comunicativa: "Non è un dualismo, io cerco sempre di accendere di attenzione e spingere gli avversari alla pressione. E' un gioco comunicativo, ma c'è rispetto tra le parti. E' normale che l'aspetto mediatico sia molto sentito in Italia, da una dichiarazione si innesca una reazione. Ma sono dinamiche di un mondo comunque corretto, credo che queste schermaglie dialettiche facciano parte del gioco".

Infine, Marotta non ha nascosto che l'Inter debba quantomeno farsi trovare pronta per sfruttare l'eventuale chance di vincere la Champions: "Credo che bisogna sempre garantire l'occasione di essere lì, dopodiché si vince o si perde. Noi dobbiamo perseguire di essere lì al momento giusto, è un atto non di arroganza, ma di ambizione sportiva. Nello sport bisogna esser ambiziosi altrimenti non si vince. Quando alcuni miei colleghi dicono 'bisogna arrivare tra le prime 4', io non sono molto d'accordo. Bisogna avere la sfacciataggine anche di avere obiettivi utopistici, credere in questo".

