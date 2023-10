Raggiunto da Radio Serie A con RDS, Davide Santon, ex terzino di Inter e Roma, è tornato sulla sua esperienza in nerazzurro rivelando di avere un cruccio in particolare per come si è conclusa la sua avventura: "Ho giocato tanti derby di Milano ma non ricordo l’ultimo di Paolo Maldini, con cui scambiai la maglia. Ma penso che l’Inter quella volta abbia vinto… Il desiderio di diventare il Maldini dell’Inter c’era, però Maldini è stato la storia del Milan; era molto difficile eguagliare quello che è stato lui. Poi i tanti infortuni avuti hanno influenzato la mia carriera". Santon parla anche dell'Inter di oggi prendendo le distanze dalle critiche piovute su Simone Inzaghi: "Lo ritengo un grande allenatore, sta facendo un gran lavoro e ha un'ottima rosa, che deve puntare sicuramente a vincere lo Scudetto. Sono stati persi questi punti in casa: col Bologna magari si sono abbassati sul 2-0 pensando che fosse fatta ma in Serie A partite così non ne esistono. Quindi bisogna sempre stare al 100% sia fisicamente sia mentalmente, altrimenti non vinci, soprattutto col Bologna allenato da Thiago Motta".

Inter-Roma in programma domenica 28 ottobre sarà indubbiamente una partita particolare, per il ritorno a San Siro da avversario di Romelu Lukaku: "I fischi per lui saranno tanti, mi sa... Conosco bene i tifosi dell’Inter. Non so bene come’è stata gestita la cosa, di sicuro l'Inter si è sentita presa in giro ed è normale quando si parla di un giocatore importante come lo era Lukaku. Senza di lui, l'Inter ha perso tanto; poi è andato via Edin Dzeko che per me era un giocatore fortissimo. Però hanno preso Marcus Thuram per il futuro. E sta già facendo bene. Quindi diciamo che hanno fatto le loro valutazioni ma a livello fisico e anche di gol hanno perso"

