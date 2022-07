Dall'Arabia (come avevamo anticipato) arrivano potenziali novità per il futuro di Alexis Sanchez: il cileno deve lasciare l'Inter, e secondo quanto riporta Goal.com il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Al Nassr, Al Muammar, starebbe trattando direttamente con i rappresentanti del calciatore per convincerlo ad accettare la destinazione. L'Inter avrebbe offerto fino a 4 milioni di euro per liberarlo subito, ma l'attaccante preferirebbe trovare prima una sistemazione: da capire se la pista arabia possa interessargli. Il cileno ha rifiutato, ad esempio, Siviglia, Villarreal e Galatasaray, poiché la sua intenzione è quella di entrare in un club con aspirazioni più alte. Detto questo, l'offerta araba seppur milionaria appare, sulla carta, poco allettante.