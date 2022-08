Dopo l'incontro di quest'oggi tra l'agente di Alexis Sanchez e la dirigenza nerazzurra, è la volta del confronto tra il giocatore e Fernando Felicevich. L'incontro tra il Niño e l'agente è iniziato qualche minuto fa per una cena in centro a Milano, come riferisce Calciomercato.com, argomento di discussione della serata sarà la proposta dell'Inter ricevuta dall'agente durante l'incontro avuto oggi.