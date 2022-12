"Ci sono due possibilità: o Inter e Milan fanno buon viso a cattivo gioco e stanno a San Siro o vanno a Sesto San Giovanni . Però a questo punto non sono più in grado di rispondere". Lo ha detto Beppe Sala , a proposito delle idee che i club meneghini stanno esplorando per dare forma al progetto del nuovo stadio su cui stanno lavorando da anni.

"Io vado avanti nell'interesse di tutti; se vincolo ci deve essere, è meglio che venga chiarito subito - ha spiegato il sindaco di Milano -. A questo punto saranno anche le squadre stesse che si muoveranno col Governo per capire queste cose, io per esempio non so cosa ne pensi il presidente del Consiglio perché non le ho parlato. Io voglio lasciare la palla nel loro campo, con un'unica preghiera: devono essere veloci. Se deve esserci il vincolo, che lo facciano nei tempi giusti".

