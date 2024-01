Quest'oggi, sarà presentato presso l’aula del Consiglio comunale di Milano il progetto di ristrutturazione di San Siro elaborato dallo studio di architettura e ingegneria Arco Associati di Giulio Fenyves e promosso dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Alessandro De Chirico. Il quotidiano Libero rivela alcuni dettagli relativi alle modalità con le quali il piano verrebbe concretizzato qualora approvato. In primo luogo, Inter e Milan potrebbero rimanere a San Siro durante i lavori, risolvendo uno dei nodi gordiani che bloccavano i due club nella volontà di operare un ammodernamento dell'impianto: il progetto di Arco Associati permetterebbe di ridurre ai minimi termini i disagi durante le partite e non perdere troppi posti a sedere, con conseguente perdita di ricavi per le società. Lo studio ha pensato a più fasi di lavoro su aree diverse, dividendo il cantiere in lotti principali e secondari. Ad esempio, i lavori sugli anelli sarebbero divisi in sei parti e affrontati uno alla volta. Inoltre, per ridurre i tempi di cantiere all’interno dello stadio, alcuni manufatti potrebbero essere realizzati all’esterno e poi assemblati successivamente. Ogni lotto di ristrutturazione eliminerebbe momentaneamente dalla capienza circa 3 mila posti.

Nel progetto trova spazio anche il manto erboso, che vedrebbe l’inserimento di elementi tecnologici, che lo trasformerebbero in uno spazio adatto a ospitare sia partite ed eventi sportivi che concerti. Verrebbe inserita, inoltre, una nuova infrastruttura di copertura in aggiunta a quella esistente, allo scopo di contenere l’inquinamento acustico. Secondo vari rumors, questo progetto avrebbe già incuriosito l’Inter, che comunque continua a guardare con interesse all’area Cabassi di Rozzano, e piace al sindaco Giuseppe Sala, al quale è stato presentato prima di Natale.

