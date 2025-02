È Walter Samuel l'ospite di Andrea Ranocchia nel nuovo episodio di Frog Talks, il videopodcast dell'ex numero 13 nerazzurro in collaborazione con Inter.it. Durante il Frog Talk, l'ex difensore nerazzurro oggi vice di Lionel Scaloni sulla panchina della Nazionale argentina, ammette: "Come difensore la partita in cui ho sofferto di più è stata a Barcellona, per me è stata impressionante. Prima si è fatto male Goran nel riscaldamento, poi è stato espulso Thiago e lo stadio sembrava che ci avesse mangiato. Quando Piqué fa gol sembra che possano segnarne altri due o tre: però ci dicevamo "dai, ragazzi!"... Per me come difensore è stata la partita più bella, perché abbiamo tenuto duro fino all'ultimo" ha raccontato The Wall a proposito della semifinale di ritorno di Champions League 2009/2010, stagione conclusasi con la schiacciante vittoria nerazzurra su tutti i fronti. Di seguito il passaggio sul paragone tra l'Inter del Triplete e quella di Inzaghi, il resto del podcast lo trovate qui.

Vedi qualche similitudine tra l’Inter di ora e l’Inter del Triplete?

"Io vedo differenze tra il gioco dell’Inter di ora e la nostra Inter: i difensori vanno molto in avanti, propongono… Sì, lo faceva anche Lucio ma noi lo tiravamo all’indietro (ride, ndr). È cambiato un po’ il calcio in poco tempo, in Italia ma in generale, in Italia è un calcio che si propone tanto in avanti, mi piace. Il paragone con la nostra squadra ci può stare per il fatto che la rosa è importante, hanno il mix tra giovani e giocatori di esperienza. Noi dell’Inter del Triplete eravamo tutti sulla trentina e a volte l’esperienza aiuta. Il mister mi sembra tranquillo, il gruppo lo rispetta tantissimo e lui è molto vicino al gruppo e questo mi piace. C’è armonia tra loro, poi prima di raggiungere un Triplete dovrebbero succedere tante cose, noi in una settimana ci siamo giocati tutto. Avevamo dieci giorni forse per vincere tutto o perdere tutto. E sono quei momenti in cui devi anche avere fortuna, o come si dice 'culo'".

