Intervistato dai cronisti a margine della posa della prima pietra dell’Arena Santa Giulia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare dei dossier del nuovo stadio che Milan e Inter stanno portando avanti parallelamente dopo aver deciso di non proseguire con il progetto di un nuovo San Siro: "Con i club ultimamente non mi sono sentito, il punto è che ho visto il sindaco di San Donato ed è chiaro che i rossoneri siano determinati ad andare avanti ma sanno che devono risolvere alcune questioni, la prima delle quali è relativa alla mobilità al traffico - le sue parole -. Inter a Rozzano? Sembra più indietro, in più due stadi vicini raddoppiano il problema mobilità. Già per avere le autorizzazioni per le Olimpiadi è stato veramente un grande problema, per cui non è semplice. La seconda è il tema dei vigili. Il sindaco di San Donato ha detto ‘va beh, ce li presterai tu’. Non per cattiveria, ma non deve contarci, io ho una cittadinanza che mi chiede più vigili in strada, non posso darli a San Donato - ha aggiunto Sala -. Altri aiuti potremmo darli e mi sembra che il sindaco sia rinfrancato dal nostro atteggiamento collaborativo".

