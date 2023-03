"Considero Antonio Conte uno dei migliori allenatori del panorama europeo e, dopo aver lasciato il Tottenham, il suo possibile ritorno in un club italiano non può che farmi piacere: ritroveremmo un tecnico che ha acquisito ancora più esperienze e conoscenze da mettere a disposizione dei suoi giocatori". Lo dice Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport. L'ex c.t. azzurro, dunque, accoglie con grande favore il possibile rientro in Serie A dell'ex tecnico nerazzurro.

"Antonio è uno che fa la differenza in panchina, uno che ti porta a vincere gli scudetti (Juve e Inter ne sanno qualcosa), uno che dà la vita per il calcio e per il suo lavoro. Io l’ho avuto come giocatore in Nazionale al Mondiale del 1994. Anni dopo, quando aveva ormai smesso, mi confessò che, ritornato in camera, scriveva su un quaderno tutti gli esercizi che facevamo durante gli allenamenti - svela Sacchi -. Aveva già la mentalità da tecnico, ragionava come se dovesse guidare una squadra. Nel tempo si è visto come questa predisposizione, che lui ha saputo sempre migliorare, sia stata utile. Certo, qualche difetto ce l’ha pure lui. Ad esempio, siccome spesso ha avuto allenatori tattici, ha la tendenza a sbilanciare un po’ le sue squadre all’indietro, ma sta facendo progressi anche sotto questo punto di vista. Se mi si chiede di definire Conte in una sola parola, dico che è una certezza. Le sue squadre, anno dopo anno, migliorano sempre, se seguono i suoi consigli, perché Antonio è uno che non si accontenta".