Nella sua intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge, ex a.d. del Bayern e membro della Hall of Fame della Serie A per i suoi trascorsi all'Inter, ha parlato del campionato italiano alle porte.

Il ritorno di Lukaku è un’operazione nostalgia o rende l’Inter favorita per lo scudetto?

"Il matrimonio tra lui, Chelsea e forse anche l’allenatore non è stato felice. Ha fatto bene a tornare dove ha avuto grandi successi. Il mio amico Marotta poi ha fatto un grande affare, lo ha venduto un anno fa a prezzo eccezionale e lo ha ripreso per poco. Sulle favorite, la partenza sbagliata della Juve un anno fa aprì la porta alle milanesi, non per caso poi prima e seconda. Se la Juve parte bene potrebbe tornare quella che ha vinto tanti campionati di fila".