"Sono un po’ in difficoltà. Per me questa sarebbe stata la finale ideale, invece siamo solo ai quarti e mi dispiace che una delle due dovrà uscire". Si avvicina così alla sfida di Champions League all'orizzonte tra Inter e Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge che, a margine dell'Infinity League dove ha rivisto altre leggende interiste alla Gazzetta dello Sport ha detto: "Entrambe le partite saranno dure. Nessuno è favorito".

Ma chi vince questo quarto dove può arrivare?

"Chi passa avrà grandi chance di arrivare in finale. Anche se non sarà facile perché probabilmente poi se la vedrà con il Borussia Dortmund o soprattutto il Barcellona, per come sta giocando adesso".

È Inzaghi il valore aggiunto dell’Inter?

"È una grande sorpresa positiva. Spesso è stato messo in discussione ma è un fenomeno. Vince titoli nazionali, e per me quest’anno vince lo scudetto, e poi farà bene anche in campo internazionale. A Istanbul c’ero e quella finale con un po’ di fortuna avrebbe potuto vincerla lui".

L’Inter è in corsa su tre fronti: chi parla di Triplete esagera?

"No. Speriamo. Vedremo. Noi (il Bayern, ndr ) invece possiamo vincerne soltanto due…".

Dai club alle nazionali, oggi Germania-Italia: che partita si aspetta?

"Italia-Germania è stata una grande partita: nel primo tempo siete stati meglio voi, nel secondo invece noi e giocando ora in casa è la Germania che parte favorita. Però l’Italia mi ha sorpreso in modo positivo perché all’Europeo non mi era piaciuta, invece tre giorni fa a Milano ho visto una squadra molto moderna".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!