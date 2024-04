“Al derby ho visto cose incredibili, giocatori leggendari, tifosi tremare da gioia e dolore. Ho visto grandissimi gol e incredibili salvataggi. Ma un derby che mette in palio lo scudetto, questo, non l’ho mai visto”. Parola di Andrea Ranocchia, intervistato da Radio Serie A in occasione del derby di Milano che potrebbe regalare all'Inter la seconda stella matematica. "Il derby è una partita sempre particolare. A prescindere dal prossimo, che lo è ancora di più per l’importanza di poter chiudere il discorso scudetto, è sempre bello giocarlo perché sono partite che vuoi giocare e in cui vuoi esserci e che vuoi vincere".

Anche nell’anno dello scudetto di Conte il derby fu importante:

"Me lo ricordo quel derby, quel 3-0 fu un’altra pietra che abbiamo messo per arrivare a vincere lo scudetto. L’unica pecca di quell'anno è stato il fatto di non avere il calore dei tifosi allo stadio per via del Covid e il tifo ci è mancato. Di quell’anno ho bei ricordi perché siamo arrivati comunque a festeggiare uno scudetto, e alla fine in qualche modo ci siamo riusciti a festeggiare insieme ai tifosi fuori dallo stadio".

Su Thuram e Lautaro:

"Lauti e Marcus mi hanno stupito nel loro rapporto di coppia calcistica. Hanno trovato questo feeling difficilissimo da trovare e sono una coppia perfetta perché ognuno ha le sue caratteristiche e riescono a combaciare perfettamente".

Il Milan vorrà rialzare la testa, l'Inter vincere la seconda stella:

"Credo che tutte e due le squadre cercheranno di fare ciò che hanno fatto fino a questo momento, non credo che cambieranno la parte tattica e mentale per questa partita. Naturalmente è un derby, ma credo che l’Inter abbia la solidità, la capacità e la storia e l’esperienza di tanti giocatori che cercheranno di gestire la partita come hanno fatto in tutto il campionato. Il Milan ha giocatori importanti, forti. Soprattutto nella parte sinistra quindi Leao, Theo Hernandez… Giocatori che possono fare la differenza. La partita sarà comunque un po' nervosa. Vincere lo scudetto nel derby rimarrà per sempre e vorrà dire la seconda stella".

