Distorsione alla caviglia e frattura composta del perone. Questa la sentenza degli esami cui Andrea Ranocchia si è sottoposto dopo l'infortunio patito a Napoli a inizio campionato. Tre mesi di stop, una batosta per chi come lui aveva iniziato una nuova esperienza a Monza con l'ambizione di essere protagonista in campo più che nello spogliatoio. Stamane l'altra sentenza: risoluzione contrattuale tra il difensore ex Inter e il club brianzolo. Una scelta che fa onore al classe '88 di Bastia Umbra, che ha così rinunciato praticamente a tutto il biennale garantitogli dall'attuale contratto. E adesso? Mentre lavora per recuperare dall'infortunio, Ranocchia starebbe valutando anche l'idea di smettere con il calcio giocato. Presto ancora per prendere una decisione definitiva, ma ad oggi è uno scenario che non si può escludere. A prescindere dall'esito di questa storia, che sarà il diretto interessato a comunicare quando avrà fatto la sua scelta, Ranocchia ha dimostrato ancora una volta che nel suo caso il lato umano spicca quanto, se non di più, quello professionale.