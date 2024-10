Ancora brutte notizie per Tommaso Giulini e il suo Cagliari. Dopo la sconfitta di ieri inflitta dal Bologna, a far incupire il numero uno del club sardo è il bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2024 approvato oggi dall'Assemblea dei soci. Bilancio che si è chiuso con una perdita di euro 3.627.815 come rende noto la stessa società che durante l'Assemblea di oggi ha anche riaccolto nel CdA Nicola Riva, figlio della leggenda rossoblu scomparsa lo scorso gennaio. Conti dunque ancora una volta in rosso per il Casteddu che non vede chiudere il bilancio con il segno '+' dal lontano 2020, quando registrò un fatturato record grazie 'all'Inter'.

"L’assemblea dei soci del Cagliari Calcio riunita oggi in Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30/06/2024 che si è chiuso con una perdita di euro 3.627.815" si legge nella nota diramata dai rossoblu che registrano il quarto bilancio consecutivo in perdita dopo i di 2,3 milioni di rosso nel 2023, i quasi 16 milioni di euro nel 2022 e gli 18,5 milioni di euro nel 2021. L’ultimo risultato netto positivo risale appunto al 2020, quando il bilancio del Cagliari Caclio si chiuse con un utile di 2,6 milioni, grazie alla storica cessione di Nicolò Barella all'Inter.

