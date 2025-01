La protesta per il nuovo San Siro continua. Un gruppo di cittadini e alcuni comitati, riferisce l'ANSA, hanno bloccato il cantiere nel Parco dei Capitani davanti allo stadio, dove negli ultimi giorni stanno andando avanti delle indagini del suolo e della falda legate al nuovo progetto di Inter e Milan.

"Cementificare 53mila mq di verde per fare il nuovo stadio, quando si può ristrutturare il Meazza che dista 80 metri, è veramente assurdo - ha spiegato il consigliere dei Verdi Carlo Monuguzzi, presente al presidio -. Questo è solo l'inizio, quando arriveranno le ruspe per estirpare verde e alberi ci saremo anche noi". Gli fa eco Enrico Fedrighini, consigliere del gruppo Misto: "Al Parco dei Capitani: no al nuovo stadio nel parco comunale, si alla ristrutturazione del Meazza attraverso bando pubblico".

