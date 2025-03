Non c'è nessun 'caso Zalewski'. Stuzzicato dai media polacchi rispetto alle dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi sul laterale dell'Inter, che non ha potuto rispondere alla convocazione della sua nazionale per colpa di un infortunio, il ct Michal Probierz ha smontato la tesi giornalistica secondo la quale ci sarebbero stati dei problemi con il collega su questo fronte: "E' una questione di traduzione, bisogna leggere tutto quello che ha detto Inzaghi, il quale ha detto semplicemente che spesso i giocatori tornano infortunati dagli impegni con le proprie Nazionali. Se è vero che è nervoso, è una questione di come qualcuno ha tradotto. Gli auguro buona fortuna e mi congratulo con lui per aver vinto l'ultima partita (ieri contro l'Atalanta, ndr). Ho concordato con Nicola che lo avrei chiamato solo se avesse giocato con l'Atalanta. Più tardi, il nostro staff medico ha scritto a quello dell'Inter e si è scoperto che Nicola non si era ripreso, quindi non aveva senso che venisse. Auguro a Nicola e Piotr Zieliński una pronta guarigione. E se Inzaghi si è arrabbiato, mi dispiace di averlo fatto innervosire".

