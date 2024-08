Al termine della partita contro l'Inter, il nuovo allenatore del Pisa Filippo Inzaghi ha commentato per Sky Sport l'ottimo pareggio ottenuto dai suoi uomini contro i nerazzurri d'Italia: "È solo una partita di inizio agosto ma quello che mi è piaciuto è stato lo spirito al di là del risultato anche se la serata in parte è rovinata perché perdere Esteves è un guaio grande per noi perché il ragazzo non meritava un infortunio del genere, gli faccio un grosso in bocca al lupo - dice - Ci teniamo quello che di buono ha fatto la squadra che ha lottato ed è stata pericolosa contro i campioni d'Italia che erano chiaramente rimaneggiati, siamo soddisfatti, ma da lunedì comincerà a contare veramente con la Coppa Italia, ma la risposta è stata positiva".

Filippo parla poi degli avversari e del loro allenatore, il fratello Simone: "L'Inter è motivo di studio per come l'ha fatta giocare Simone, sono imprendibili per come giocano e per come si muovono, onore a Simone e all'Inter che ringraziamo per averci regalato questa serata. Portare qui l'Inter campione d'Italia con mio fratello è stato motivo di grande soddisfazione, è stata una bella partita e gli auguro di fare bene, Simone è tra i migliori allenatori d'Europa e ha meritato tutto attraverso il lavoro".

