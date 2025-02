Petar Sucic sarà a giugno un giocatore dell'Inter: è tutto definito, come vi abbiamo raccontato in queste ore, per l'approdo in nerazzurro del giovane centrocampista della Dinamo Zagabria, per il quale il club di Viale della Liberazione spenderà la somma di 14,5 milioni di euro. Un trasferimento che viene commentato in termini positivi da suo cugino, il centrocampista della Real Sociedad Luka Sucic, che parlando ai microfoni del quotidiano croato 24Sata spiega: "Petar e Martin Baturina stanno giocando alla grande per la Dinamo, sono giocatori veri, per me è logico che siano nel mirino dei grandi club".

Sempre a proposito di Petar, Luka aggiunge: "Tuttavia, adesso è infortunato, lasciatelo tornare in campo per primo, questa è la cosa più importante per lui in questo momento. Ci sentiamo regolarmente, sono sicuro che lui sappia benissimo quale sarà il prossimo passo della sua carriera. E se ha bisogno di un consiglio, io ci sono sempre. Se c'è un posto per lui alla Real Sociedad? Sempre", ha concluso ridendo. Per il momento, però, Luka dovrà accontentarsi di fare il tifo per lui a distanza...

