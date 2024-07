Interista una volta, interista per sempre... diceva qualcuno. Un detto che Benjamin Pavard ha colto alla lettera. E infatti Benji l'interista non smette mai di vestire i panni nerazzurri neanche in Germania, dove il difensore Bleus è impegnato con la Nazionale francese per l'Europeo. Nel video recap del volo verso Amburgo, sede della partita contro il Portogallo di CR7 valida per i quarti di finale, non sfugge un piccolo dettaglio che riguarda il difensore di Simone Inzaghi che, ripreso durante uno dei spostamenti della squadra, intona 'pazza Inter' con tanto di sorriso soddisfatto sulle labbra. Un motivetto che difficilmente avrà trovato l'approvazione dei connazionali Maignan e Theo...

