Ci sono anche tanti temi a tinte nerazzurre nella chiacchierata di Gianluca Pagliuca con i colleghi di Romanews24.net. L'ex portiere parte da una breve analisi di André Onana, promesso sposo dell'Inter: "È un portiere secondo me discontinuo - il pensiero espresso da Pagliuca -. A mio avviso il titolare per il prossimo anno sarà ancora Handanovic anche se il camerunense ha tutte le qualità per provare ad insidiarlo".

Secondo te Dybala può arrivare all’Inter?

"Non mi aspettavo che Dybala lasciasse la Juve. Ora il calciatore ha molte pretendenti tra cui i nerazzurri. Se vorrà rimanere in Italia l’Inter può essere la squadra giusta".