Dzeko il migliore, Correa il peggiore. In mezzo, tanti voti sopra la sufficienza. Queste le pagelle della Gazzetta dello Sport per l'Inter che ha battuto il Napoli.

6,5 Onana Solo un intervento, ma decisivo, il riflesso su Raspadori. Sempre dentro il match, con i tempi giusti nelle uscite. E un clean sheet contro il miglior attacco è sempre un bell'andare.

7 Skriniar Prende di petto la partita e mica solo quella. Va con le cattive su Kvara, quasi lo intimidisce, di sicuro lo limita e la strategia è vincente. La questione contratto lo distrae? Proprio no.

7 Acerbi Dove non arriva con la velocità su Osimhen, lo fa col mestiere. Ed è un mestiere che la sa lunga. Letture perfette, gioco corto e lungo a seconda delle situazioni: giù il cappello.

7 Bastoni Spada e fioretto, l'alternanza non è semplice da gestire ma non ditelo a lui. Piede preciso e fisico che sa sempre come porsi. Come fa la canzone? Dove si balla? Ecco, dalle sue parti no.

6 Darmian Sarebbe un errore fermarsi al gol sbagliato o all'aggancio fallito in area. La prestazione su Kvara, quella è fatta bene. (Dumfries 6 Il placcaggio su Raspadori è intelligente, pure se costa un giallo).

7,5 Barella Quel tacco per Lukaku, senza neppure sforzarsi di pensare, come fosse il gesto più naturale del mondo. Gioia per gli occhi, perché trasmette passione e orgoglio. È il cuore dell'Inter.

6,5 Calhanoglu Usa il corpo alla perfezione dentro l'area, per difendere Onana da Osimhen. Regia attenta, forse poco scintillante come in altre occasioni, eppure diligente: i tempi sono sempre giusti.