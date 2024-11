Gara durissima per l'Inter, che la porta a casa grazie a un'applicazione maniacale a livello difensivo dopo un avvio a razzo e capitalizzando il gol su rigore del solito Calhanoglu.

Le pagelle della Gazzetta dello Sport premiano come migliore in campo l'ottimo Dumfries (7): "Il diavolo in corpo, manda ai matti l’Arsenal. La traversa è un gioiello solo sfortunato. Il salvataggio sulla linea è l’assicurazione sui tre punti". Stesso voto per Bisseck: "Parte che pare quasi una mezzala o un esterno alto. Su Saka soffre all’inizio, perché gli manca il raddoppio. Poi va in crescendo. E chiude esaltandosi". E il 7 arriva anche per Calhanoglu, l'autore del gol vittoria: "La cassa che fa ballare l’Inter. E che tiene botta, quando il pallino ce l’ha l’Arsenal. E’ proprio un’altra storia, con lui".

Sommer, Pavard, De Vrij, Darmian, Taremi e Lautaro arrivano al 6,5; sufficienti Mkhitaryan e Asllani entrati nella ripresa.

Il peggiore è Frattesi (5): "A lungo oscurato, si accende solo a tratti, come quando serve un buon pallone a Taremi. Ha un gran motore, ma a volte servono anche i giri bassi". Bocciati con 5,5 anche Zielinski, Dimarco e Barella.

Bravo Inzaghi: 7 per il tecnico nerazzurro.