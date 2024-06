Parlando ai microfoni di AS, il difensore spagnolo del Monza Pablo Marì presenta l'Italia in vista della gara di domani sera contro le Furie Rosse. Parlando in primo luogo del leader designato della squadra azzurra, vale a dire Nicolò Barella: "Il primo anno che giocai contro Nicolò era già molto bravo. Ma aveva quel margine di crescita e questa stagione all'Inter è stato uno dei migliori del campionato. Se è al livello del Manchester City o del Real Madrid? Ragazzi, sono i club più grandi del mondo, ma anche l'Inter è importantissima, due anni fa arrivò in finale di Champions League e quest'anno non ha avuto rivali in Serie A. Barella è uno dei migliori centrocampisti al mondo".

Belle parole anche per Alessandro Bastoni: "I difensori centrali italiani sono tra i migliori degli Europei. Riccardo Calafiori al Bologna ha avuto una crescita brutale, esponenziale. È un difensore versatile, molto completo e moderno. Bastoni era già ad altissimo livello come terzino, come viene chiamato il centrale della difesa a tre, a sinistra. Per me il migliore della Serie A".

