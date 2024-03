Notizia di questa mattina è il forte inserimento dell'Inter per Albert Gudmundsson, attaccante e anima del Genoa di Alberto Gilardino. Si è espresso in merito anche il direttore sportivo del club rossoblu Marco Ottolini, che raggiunto da Tutto Mercato Web al TransferRoom di Roma ha spiegato come questi rumors rappresentino al tempo stesso un piacere, ma anche una possibile distrazione.

Queste le parole del dirigente del Grifone: "Ci fa piacere tutto questo parlare del Genoa, su tutto ciò che stiamo costruendo in queste due stagioni. La nostra è una squadra che suscita interesse, ci sono dei profili seguiti da tante squadre come è normale che sia. Ci sono dei giocatori appetibili non solo sul mercato italiano ma anche quello internazionale. Siamo però concentrati su queste nove partite e questo è ciò che dobbiamo fare in questo momento".

