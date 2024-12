Insieme ad Eusebio Di Francesco, si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria del Venezia contro il Cagliari anche Gaetano Pio Oristanio, protagonista insieme a Filip Stankovic della partita del Penzo. I due si sono ritrovati in Laguna dopo l'esperienza al Volendam, un passaggio fondamentale per la loro crescita come sostenuto dallo stesso giocatore: "L'esperienza in Olanda è stata molto formativa, consiglio a tutti di andare all'estero. Noi decisivi? Io faccio l'attaccante, ho cercato di fare gol. Poi Stankovic fa il portiere ed ha parato, un equilibrio perfetto. Sono contento della prestazione di tutti".

Solo un fuorigioco gli ha impedito di fare male al Cagliari, dove giocava la scorsa stagione e dove la sua partenza ha lasciato qualche rimpianto alla tifoseria rossoblu: "Perché il Cagliari non mi ha riscattato? Non è di mia competenza rispondere. Sono molto contento di questa scelta perché il Venezia crede in me, non mi guardo indietro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!