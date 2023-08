Cesare Casadei sembrava sul punto di approdare in prestito al Genoa. Ma alla fine la destinazione sarà ancora inglese: giocherà nel Leicester, che l'ha corteggiato a lungo, evidenzia Sky Sport. Decisiva è stata la volontà del Chelsea di monitorarlo da vicino per la prossima stagione in cui proverà a trascinare nuovamente il Leicester in massima serie dopo l'amara retrocessione.