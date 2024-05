Non ci sarà il saluto col pubblico del Maradona oggi per Piotr Zielinski, non convocato per l'ultima partita di campionato dei partenopei contro il Lecce. Ma un gruppo di sostenitori azzurri ha voluto omaggiare il centrocampista polacco, destinato a lasciare il Napoli dopo otto stagioni per accasarsi all'Inter, con uno striscione appeso ai cancelli fuori dall'impianto di Fuorigrotta: "Iceman Zielinski mago del pallone. Otto anni in azzurro, da ragazzo a campione", il messaggio dei sostenitori. Lo riporta CalcioNapoli24.it.

