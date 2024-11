Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Antonio Conte, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha risposto anche sulla prossima sfida in campionato in programma contro l'Inter. Timore o stimolo giusto? "Non ci deve essere timore, dobbiamo subito alzare la testa, lavorare e andare a Milano per vincere la partita. Dobbiamo andare lì con la voglia e la fame con la consapelezza di vincere la partita" ha detto l'ex Torino.

Nello sviluppo della manovra tanta confusione e zero concretezza.

"Ci sono gli avversari che ti studiano e difendono. Alle volte le giocate ti riescono meglio e altre meno bene, abbiamo cercato di metterli in difficoltà ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Fa parte del percorso, ci sta commettere errori. Dobbiamo lavorare e migliorare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!