Nel corso di un'intervista a Sport Paper TV, Radja Nainggolan, ex anche dell'Inter, ha parlato del trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma: "L'ho sentito subito dopo, lui è particolare, vive la sua vita tranquillamente, durante le vacanze si isola. Se si sente amato dà ancora di più. Non so cosa sia successo a Milano e perché abbia fatto questa scelta, lui è sempre stato apprezzato dai tifosi dell'Inter. Conosciamo soltanto quello che viene scritto. Lui viene da una prima esperienza in nerazzurro in cui ha segnato molti gol, ma nella scorsa stagione è andata diversamente, non è stato sempre la prima scelta".

Una risposta anche sulla sua posizione nei confronti della Juventus: "Non ci sarei mai andato, non sarebbe stato bello giocare nella squadra che vinceva sempre. Ho ricevuto tanti fischi dai tifosi bianconeri, ma ho sempre avuto una rivalità sana. Ho rifiutato un paio di volte la Juve, io voglio essere protagonista e lì sarei stato uno dei tanti".