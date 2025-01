I tempi per rivedere un'italiana campione d'Europa sono maturi, secondo Sulley Muntari, che scommette forte sulla vittoria dell'Inter, l'ultima rappresentante della Serie A a imporsi nella competizione ormai 15 anni fa. "L'Inter è andata in finale due anni fa contro il Man City, è molto forte, volevo che vincesse - le parole dell'ex centrocampista dei nerazzurri in escluaiva a Flashscore -. Ora il modo in cui tutte le squadre giocano, è come Guardiola giocava con il Barcellona tempo fa. Anche se credo che, per come Simone Inzaghi ha impostato la sua squadra, la gloria in Champions League sia vicina. Per il modo in cui giocano, credo che ora siano maturi, con giocatori esperti. Non credo che in Europa ci sia una squadra con un mix migliore di gioventù ed esperienza. L'Inter ha una squadra davvero forte".

La chiacchierata dalla stretta attualità si sposta su un amarcord del ghanese, che ha ripensato ai momenti immediatamente precedenti al suo arrivo all'Inter: "Mourinho era in Ghana nel 2008 durante la Coppa d'Africa 2008. All'epoca io ero al Portsmouth, e avevamo giocato bene contro il Chelsea. Dopo la Coppa d'Africa, durante il precampionato della mia seconda stagione, il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: 'Forse, forse, forse l'Inter ti chiamerà'. Durante l'allenamento, ho fatto dei bei cross e Redknapp mi ha detto ridendo: 'È fantastico. È eccellente. Ecco perché top team come l'Inter vogliono comprarti'. Così, quando sono tornato a casa, lo stesso giorno ho ricevuto una telefonata da José che mi ha detto: "Vuoi venire a giocare per me?" Ho risposto sì, signore. Mi rispose: 'Ci vediamo domani a Milano'. Mise giù il telefono. Tutto qui, il giorno dopo ho firmato per l'Inter. Il resto è storia".

La storia è quella soprattutto del Triplete del 2010, un trionfo condiviso con tanti campioni come Wesley Sneijder, che però arrivò solo quarto nella classifica del Pallone d'Oro: "C'era Messi. Wesley è stato fantastico quell'anno. È arrivato con tanta passione. Ha aiutato la squadra ad arrivare in finale. Ha fatto una grande stagione. Certo, avrebbe potuto vincere il Pallone d'Oro, ma c'era Messi. È un calciatore diverso".

