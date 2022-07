Nonostante lo 'sgarro' di mercato chiamato Paulo Dybala, quella tra José Mourinho e l'Inter è e sempre sarà una storia d'amore indelebile. A lasciarlo intendere, nemmeno troppo tra le righe, è lo stesso Special One, che a DAZN durante la seconda puntata di 'The Making of' ammette con trasparenza il legame che intercorre tra lui e il mondo nerazzurro. "L'Italia è un paese che ha fatto la storia del calcio, che ha vinto più volte il Mondiale, che ha squadre come Juventus, Milan, Inter… E la nostra è stata la squadra che ha fatto l'impresa più importante del calcio italiano. Credo che ci considerino, non solo me, ma tutti i giocatori di quella squadra, quasi come delle icone. La cosa speciale era proprio il legame affettivo che esisteva tra tutti noi. I giocatori erano veramente amici, forse anche di più, la definizione migliore è fratelli. La gente può dire ciò che vuole, ma la Champions League è come l'Eldorado del calcio. In quel periodo l'Inter era la squadra più forte in Italia".

"Mi ricordo perfettamente e so bene quando iniziò tutto. Iniziò con la stagione precedente quando fummo eliminati dalla Champions League a Manchester. Quella sera stessa ebbi una riunione col presidente e dissi: 'Con quello che abbiamo oggi vinceremo il campionato, il prossimo e quello dopo ancora, ma per vincere la Champions ci serve qualcosa in più'. Iniziammo passo dopo passo a delineare il nostro futuro e cominciammo a discutere sui profili dei giocatori di cui avremmo avuto bisogno".

"Quella col Bayern era una partita troppo importante, non solo per me, ma soprattutto per il club. Il Bayern aveva un allenatore che conoscevo molto bene, sapevo che il suo ego e la sua autostima lo portavano sempre a giocare secondo la sua idea di calcio e questo per me era un vantaggio. Sapevo bene che quando loro perdevano palla, era una squadra con dei punti deboli. D'altro canto avevano attaccanti fenomenali che andavano fermati. Credo che il nostro vantaggio in quella partita sia stata proprio la strategia. La nostra squadra era principalmente composta da giocatori che non avevano mai vinto la Champions e altri che erano negli ultimi anni della loro carriera. Per loro era praticamente ora o mai più. Credo che quella partita fosse stata vinta ancora prima di essere giocata, non solo per l'aspetto emozionale, non solo per il livello di sicurezza e autostima, di empatia che aveva quell'Inter. Ma anche per il modo in cui, da un punto di vista strategico, avevamo preparato quella sfida. Il 2-0? Faticai molto a restare tranquillo in quel momento e quando segnammo il secondo gol provai una sensazione di euforia, un'immensa esplosione di gioia, ma bisognava rimanere concentrati" continua nel suo racconto di quello che fu uno degli anni più significativi della sua carriera.