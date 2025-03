La base finanziaria della FIFA per sviluppare il calcio in tutto il mondo è stata l'argomento caldo durante la riunione del Consiglio odierno, che ha approvato all'unanimità il 'rapporto annuale 2024', incluso l'obiettivo di entrate di bilancio rivisto di 13 miliardi di dollari per il ciclo 2023-2026 che vedrà quasi il 90% reinvestito nel gioco per dare una spinta significativa allo sviluppo del calcio globale.

Il bilancio rivisto include 2 miliardi di dollari di entrate dal Mondiale per Club 2025, torneo a 32 squadre le quali figura anche l'Inter, che stabilirà un nuovo punto di riferimento per il calcio per club globale, con un miliardo di dollari distribuito ai club partecipanti e la disposizione per un meccanismo di solidarietà che sarà dedicato al calcio per club in tutto il mondo.

"La Coppa del mondo per club FIFA non sarà solo l'apice del calcio per club, ma anche una vivida dimostrazione di solidarietà che andrà a beneficio dei club in generale su una scala che nessun'altra competizione ha mai fatto - ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino -. Tutte le entrate generate dal torneo saranno distribuite ai club partecipanti e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la FIFA non tratterrà un solo dollaro. Le riserve della FIFA, che sono lì per lo sviluppo del calcio globale, rimarranno intatte. Allo stesso tempo, stiamo facendo un investimento record di quasi 2,3 miliardi di dollari nel FIFA Forward Programme durante il ciclo 2023-2026, il che significa che entro il 2026 avremo reso disponibile la cifra senza precedenti di 5,1 miliardi di dollari per lo sviluppo del calcio dal 2016".

