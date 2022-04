Mino Raiola combatte tra la vita e la morte. Dopo le speculazioni uscite in queste ore, il prof. Alberto Zangrillo precisa all'Ansa che il noto procuratore è in condizioni critiche ma non si è ancora spento: "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo", le parole del primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele.