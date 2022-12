A tutto Diego Milito. L'ex attaccante dell'Inter ha rilasciato una lunghissima intervista al portale spagnolo JotDownSport, nella quale ripercorre il suo passato in nerazzurro. Non prima, però, di aver ricordato come nel suo destino avrebbe potuto esserci anche il Real Madrid: "Sì, prima di tornare al Genoa e poi all'Inter, il Madrid si interessa a me. Ho avuto la possibilità di andare, ma non so cosa sia successo alla fine. Ma non mi pento di niente. L'Inter? Già a gennaio si diceva che mi volessero, ma Enrico Preziosi non mi avrebbe mai lasciato partire a metà anno. Era il 2009 e José Mourinho mi ha chiamato quando tutto era ufficiale. Mi ha accolto, mi ha parlato del club, mi ha detto cosa avrei trovato, cosa avrebbe voluto da me. E' stato molto gentile e affettuoso. Mi ha chiesto se volevo giocare con la maglia 22… Lo apprezzo per tutto quello che mi ha insegnato e trasmesso. Anche per la possibilità di poter raggiungere un grande club".

All'Inter sei in vantaggio. Ci sono Zanetti, Cambiasso, Samuel...

"Erano e sono amici. Ho un contatto permanente con loro. Quell'Inter viene dallo scudetto vinto con Mourinho, ma forse per lui era troppo poco perché con Roberto Mancini ne aveva già vinti tanti.

Parte Ibra e arriva Eto'o. Sei d'accordo che l'Inter non sia partita tra le tre-quattro favorite per la vittoria della Coppa dei Campioni?

"Sì, naturalmente. Però eravamo un bel gruppo. Vi ricordo che abbiamo preso anche Sneijder, giocatore di grande qualità ed esperienza in Champions come lo stesso Samuel. Si sono uniti a un blocco che aveva appena vinto quattro campionati consecutivi. L'Inter voleva la Champions ed è vero che doveva fare un passo in più. Tutto è andato alla perfezione, tutti i pezzi si sono incastrati, i pianeti si sono allineati, ogni giocatore ha fatto quello che doveva fare... Il risultato è stata una storica tripletta".

Com'è il potere di seduzione di Mourinho?

"Enorme. Ti convince di ciò che vuole. Ha questa virtù. Entra nel profondo di te, gestisce molto bene i momenti difficili, è un vincente... Sa quando litigare e accarezzare. Mourinho, metaforicamente parlando, sa accarezzare molto bene. Un'altra cosa è quello che si pensa dall'esterno. Dentro è piacevole, attento, unico".

Ti fa rabbia sentire che l'Inter era tutta tattica, tutta difesa? Quel che è certo è che Eto'o e Pandev hanno giocato da terzini in molte partite.

"Incoraggio i critici a guardare le partite dell'Inter senza pregiudizi o luoghi comuni. Io la vedo al contrario, perché penso che abbiamo giocato con quattro o cinque attaccanti: Samuel, Pandev, Sneijder, Maicon e io. Il pregio dell'Inter di Mou, è stato che i giocatori offensivi hanno fatto sacrifici in difesa. Per ottenere tutto ciò è stato necessario anteporre il noi al sé. Siamo stati di grande supporto... E insisto: abbiamo avuto un taglio molto più offensivo che difensivo".

Come è stato convincere Eto'o a giocare dietro? A peggiorare le cose, quell'anno sei il capocannoniere del club. Non doveva essere facile per Samuel accettare quel ruolo.

"Eto'o è ed è stato un vero grande, ma soprattutto per tutto questo. Ancor più che per i suoi trenta gol eil Triplete con Guardiola. È arrivato e si è messo a disposizione della squadra. Ha giocato sulla fascia sinistra e lo ha fatto senza problemi. È fantastico perché ci ha fatto vincere dei titoli. Il suo atteggiamento è sempre stato esemplare, non abbiamo mai avuto problemi di ego. Mourinho ci ha convinto tutti che era necessario vincere".

Ma non doveva essere facile per lui ricoprire quel ruolo apparentemente secondario.

"Guarda, ti dico una cosa... Vedere Eto'o uscire dalla zona dove era sempre decisivo, l'area, per mettersi a disposizione della squadra è stato qualcosa di emozionante, una delle cose più belle di quell'anno. Samuel ha difeso, attaccato, segnato. Ricordo lo 0-1 allo Stamford Bridge con il suo gol giocato sulla fascia. Era il Chelsea di Ancelotti, uno dei favoriti per la vittoria finale dopo il Barça. Quella è stata la prima volta che abbiamo davvero creduto di poter essere campioni. Questo è anche un esempio per i giovani, che hanno visto una super star correre di lato, con quel sacrificio, quell'umiltà... Qualcosa di magico".