Per il nuovo stadio c'è anche un'ipotesi che porta a Rozzano, comune della periferia sud di Milano. Interpellato dal quotidiano Il Giorno, il sindaco Gianni Ferretti spiega che spiega che l’amministrazione comunale non è stata sentita sulla vicenda ma che sarebbe altresì felice se il Milan, capofila del progetto e pronto a costruirsi l'impianto in proprio, dovesse optare per la sua città, al di là della sua fede calcistica: "Sono tifoso nerazzurro ma se la notizia fosse fondata e il Milan decidesse di venire a Rozzano per noi nessun problema perché sarebbe un’opportunità per tutta la città. San Siro per me resta il tempio del calcio, ma se si deve fare un nuovo stadio fuori Milano ovviamente meglio Rozzano".