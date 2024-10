Nel bilancio 2023-2024 dell'Inter è presente anche uno specchietto dedicato alle e principali transazioni effettuate nell’esercizio appena chiuso. Fatti salvi i giocatori presi a parametro zero, per i quali vengono indicate le somme delle commissioni (2,1 mln per Piotr Zielinski), la somma più alta è quella spesa per Davide Frattesi, al quale è stata data una valutazione di 34,5 milioni di euro. Segue Benjamin Pavard valutato poco più di 33 milioni di euro. Da notare gli 11,2 milioni per l'acquisto di Marko Arnautovic dal Bologna.

Questa la lista (valori espressi in migliaia di euro):

Frattesi Davide 34.500

Pavard Benjamin 33.293

Carlos Augusto 13.984

Arnautovic Marko 11.226

Buchanan Tajon Trevor 7.533

Bisseck Yann Aurel 7.479

Klaassen Davy 270

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!