Lothar Matthäus entra nella discussione per il Pallone d'Oro 2024, dicendosi convinto che per i giocatori del Bayern Monaco sarebbe stato particolarmente difficile conquistare il trofeo. Queste le sue parole alla BILD: "Il Pallone d'Oro nel 1990 lo vinsi perché giocavamo bene all'Inter e vincemmo il Mondiale con la Nazionale tedesca. Non importa quanto giochi bene individualmente e segni molti gol, se non vinci nulla con la tua squadra, hai comunque poche possibilità di vincere tali premi”.

Nonostante queste critiche, Matthäus ammette che almeno Jamal Musiala avrebbe dovuto essere nella lista per le sue eccellenti prestazioni: “Affinché Jamal si avvicini all'obiettivo del Pallone d'Oro, il club deve tornare a vincere. E perché ciò accada è necessario che il sentimento Mia-san-mia, che ultimamente è andato completamente perduto, cresca nuovamente nella squadra, ma anche nel management”.

