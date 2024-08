Intervenendo al fianco di Gianluca Rocchi, nel contesto della tavola rotonda organizzata allo Sheraton Milan San Siro per l'ultima tre giorni di mercato, Beppe Marotta ha parlato così del macro-tema arbitrale: "Colgo l'occasione per ringraziare il mondo arbitrale, fatto principalmente di volontariato - le parole del presidente dell'Inter riportate nel video pubblicato da Calciomercato.com - Bisogna capire l'importanza del ruolo del dirigente, non a caso tutte le squadre si stanno adeguando con la figura del referee manager, che ha il ruolo preciso di inculcare nella mente di tutti i tesserati il significato vero dello sport. Una volta c'era la 'Coppa disciplina', ora non c'è più. Nella passata stagione noi siamo stati la squadra con meno ammonizioni grazie al lavoro di Giorgio Schenone. Dare spazio alla comunicazione significa limitare l'ignoranza sul regolamento di gioco. Qualsiasi forma di protesta che vediamo nei campi di Serie A viene trasformata in violenza nei campi dilettantistici. L'obiettivo è educare i nostri tesserati al rispetto dell'avversario. Ringrazio Rocchi per quello che fa".

