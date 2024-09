Direttamente dal prato dell'Etihad Stadium, dove tra poco l'Inter farà il suo primo passo nella nuova Champions League sfidando il Manchester City, Beppe Marotta si è soffermato davanti alle telecamere di Sky Sport per raccontare le sensazioni dell'immediato pre-gara e non solo. Le parole del presidente nerazzurro:

La finale di Istanbul l'ha rivista?

"No, non l'ho più rivista perché ritengo che faccia parte del passato. Abbiamo tratto i giusti insegnamenti anche da quella sconfitta. Oggi il contesto è diverso, si gioca davanti al loro pubblico, ed è un esordio di una competizione. Non dobbiamo pensare alla gara di Istanbul e affrontarli con la giusta personalità".

Lautaro in panchina: come giudica questa scelta?

"Per prima cosa dico che le partite durano 95-100 minuti; in secondo luogo, chi meglio di Inzaghi sa valutare chi mettere in campo? Evidentemente sono valutazioni che toccano la sfera tecnico-tattica e fisica. Non dimentichiamoci che Lautaro è stato molto impegnato con l'Argentina. Abbiamo una rosa competitiva per le partite numerose che dobbiamo affrontare, non deve fare notizia il fatto che giochi uno o l'altro".

Gasperini ha detto che col mercato aperto troppo a lungo, le società stanno mettendo in difficoltà gli allenatori: pensi sia vero?

"E' una valutazione a cui se ne aggiungo altre. Il mercato deve andare di pari passo con l'inizio del campionato, abbiamo fatto le nostre rimostranze in Lega, che è sensibile a questa cosa. Spero che dall'anno prossimo la chiusura del mercato coincida con l'inizio del campionato. Questo toglierebbe i fastidi arrecati ai singoli club".

