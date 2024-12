"Non stiamo parlando di contratto, prendiamo atto che Inzaghi ha dimostrato con i fatti di essere molto bravo e vincente. Quindi è conseguenza abbastanza fisiologica che questo rapporto possa proseguire visto che entrambe le posizioni, sia lui che il club, vogliano continuare. Ma non ne stiamo parlando, lo faremo più avanti". È partita commentando le indiscrezioni in merito al rinnovo dell'allenatore l'intervista del presidente dell'Inter Beppe Marotta a DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Como.

Sulle parole di Cardinale:

"Se mi fai la domanda, devo rispondere cortesemente. Sono dichiarazioni a mio giudizio inopportune, fuori luogo e offensive. Ha dimostrato una mancanza di rispetto anche nei confronti del prestigio dell’immagine club e dei suoi tifosi e credo che abbia anche un po’ confuso le cose. Perché è vero che il nostro socio di maggioranza del passato ha avuto qualche difficoltà economiche-finanziarie ed era stato affiancato già due anni fa da Oaktree che oggi sono i nostri proprietari. Ma una cosa è la difficoltà del socio di maggioranza, un’altra la gestione dell’Inter che passa attraverso esami come il Fair Play finanziario dell’UEFA e dei parametri economici e delle licenze nazionali. Nel 2021 abbiamo perso 240 milioni: questo bilancio, dopo aver vinto uno scudetto e una Supercoppa, lo abbiamo concluso con 36 milioni. Quindi ci stiamo orientando verso una strada per ottenere sostenibilità economico-finanziaria cercando di essere anche competitivi".

Le caratteristiche di Nico Paz possono essere da giocatore dell’Inter del futuro?

"Io sono dell’avviso che quando parliamo di un ottimo giocatore, e Nico Paz sicuramente lo è, gli allenatori cercano di adeguare la propria mentalità tattica. Qui c’è stato un allenatore che si è anche adattato, ma anche i giocatori che ha a disposizione Inzaghi, sono quasi due squadre, rispondono a pieno ai dettami tattici suoi. Rispetto tanto il giocatore ma ci teniamo stretti i nostri”.

Un bilancio sul 2024:

"L’anno 2024 è sicuramente da ricordare, sia per me singolarmente che per gli interisti. Abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario, abbiamo ottenuto due trofei, la seconda stella è importante, e speriamo di continuare nel 2025".

Sei anche diventato presidente:

"È vero (ride, ndr)".

