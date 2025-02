Il Paris Saint-Germain starebbe prendendo in seria considerazione il nome di Lucas Chevalier per il ruolo di estremo difensore del futuro. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe nel fine settimana, l'attuale capolista della Ligue 1 vorrebbe il portiere del Lille, respingendo così l'eventualità di rinnovare il contratto con Gigio Donnarumma, sul cui dossier è vigile dell'Inter. Nei giorni scorsi, alla vigilia della gara di campionato contro il Brest, il tecnico dei campioni di Francia Luis Enrique era stato molto evasivo sul tema: "Questa domanda è per la direzione sportiva, capisco il vostro interesse, ma non parlerò di queste voci", ha risposto il tecnico asturiano a precisa domanda sul futuro del numero uno della Nazionale.

Luis Enrique ha però accolto con favore le dichiarazioni di Donnarumma post vittoria in Champions contro lo Stoccarda, quando si è dichiarato volenteroso di trovare l'intesa per prolungare il proprio accordo con l'attuale club: "Questo discorso di Donnarumma è molto positivo. Vogliamo giocatori che vogliano giocare qui. Quando qualcuno vuole far parte di un club e rappresentare una città come Parigi, deve avere questo desiderio perché incontrerà molte difficoltà. Mi fa davvero piacere sentirlo dire".

