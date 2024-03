Pessima caduta di stile di Rafael Leao. Il portoghese, qualche ora dopo il successo del suo Milan a Firenze, ha deciso di ripostare su X un post di un utente che paragonava due episodi: da una parte c'è il giallo ricevuto ieri da Tomori per perdita di tempo; dall'altro un giallo a suo dire mancato per Barella sempre per lo stesso motivo durante l'ormai famigerata Inter-Verona dello scorso 6 gennaio.

Non ci pare il caso di dover spiegare a Leao come nel calcio accada una volta sì e l'altra pure che due situazioni simili vengano valutate in maniera differente dagli arbitri. Basti pensare alle tante ammonizioni prese proprio da Barella quest'anno per proteste tutto sommato contenute (a Torino con il Torino, in Supercoppa con il Napoli o a Genova col Genoa) e alle tante proteste di suoi colleghi, magari più maleducate e magari provenienti da milanisti, non sanzionate.

Ma questo Leao lo sa benissimo. Evidentemente la frustrazione è tanta nonostante la vittoria con gol e assist.