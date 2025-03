"Tutte quelle emozioni sono arrivate nella mia testa quando l'arbitro ha fischiato. Siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo principale: la seconda stella". Parole e musica di Lautaro Martinez che nel docufilm di produzione di Inter Media House racconta a 360 gradi le emozioni provate con la conquista del ventesimo scudetto nerazzurro. Altro estratto del nuovo format 'In Arte Lautaro', di 'Due stelle un sogno', prodotto da Inter TV disponibile dal 21 marzo sul canale Youtube del club meneghino, durante il quale il capitano dei campioni d'Italia apre ai tifosi una porticina del suo cuore: "La fascia al braccio per un calciatore è una cosa molto importante, di più in un club come l'Inter".

"Arrivare qua, sul tetto del Duomo - continua mentre viene immortalato sul tetto della cattedrale milanese -, per me che sono arrivato dall'Argentina, è speciale".

Ma cosa ha detto il capitano prima del derby più significativo della storia delle due milanesi?

"In quel momento, nello spogliatoio, mi sentivo di dire ai ragazzi che eravamo a 90 minuti da scrivere la storia e così è stato".

Sulla festa scudetto e la parata per arrivare in Duomo:

"Anche se ci abbiamo messo tantissimo tempo ad arrivare, io la rifarei ancora".

