Nuove dichiarazioni di Lautaro Martinez, che continua il suo giro mediatico con l'intervista per Inter TV:

L'anno scorso avete acquisito tanta consapevolezza grazie al cammino in Champions. Contro una squadra molto giovane come la Real Sociedad quest'esperienza accumulata può essere un punto di forza per voi?

"Sì, abbiamo visto in questi giorni come questa sia una squadra forte con giocatori importantissimi. Dobbiamo essere attenti e fare quello che abbiamo preparato in questi giorni. Abbiamo recuperato energie e siamo pronti per iniziare l'avventura in questa competizione".

Il tuo ruolo di capitano si sente ogni giorno di più, quanto ti senti un calciatore più completo rispetto allo scorso anno?

"Ogni giorno mi sento sempre meglio, cerco di imparare tanto da compagni, mister e staff. E cerco di dare sempre il mio contributo per la squadra, facendo gol o aiutando tutti. Sono felicissimo di questo".

La Real Sociedad è aggressiva, veloce, verticale; cosa bisogna fare per non lasciarle spazi?

"Stare sulle distanze, cercare di impedire il palleggio ed essere bravi ad uscire dal basso. Sono alti, aggressivi e quindi dobbiamo essere puliti nelle uscite dal basso per cercare gli spazi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!