Intervistato per 'Seconda Stella - Questo è il cammino', il docureportage video di DAZN dedicato alla cerimonia di premiazione dell'Inter campione d'Italia, l'amministratore delegato di TIM, sponsor ufficiale uscente della Serie A, Arturo Labriola ha rivelato come l'emozione per essere presente alla consegna della coppa per lui è stata doppia, in quanto tifoso nerazzurro: "Premiare l'Inter, che è la mia squadra del cuore, non ha prezzo. Perché l'Inter ha vinto per tutta la squadra, chi avrebbe detto che Henrikh Mkhitaryan, comprato a parametro zero, avrebbe fatto quello che ha fatto con l'età che ha? E poi Yann Sommer... E non cito Nicolò Barella o Lautaro Martinez perché è scontato. Va dato merito a tutta la società e all'allenatore".

