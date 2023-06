"La finale di Champions? In effetti, in questi giorni, il resto passa tutto in secondo piano". Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter, durante la sua ospitata a 'L'aria che tira' su LA7.

"Ho saputo oggi che tutti i tifosi che arrivano a Istanbul devono essere scortati dalla polizia direttamente in un'area vicina allo stadio e devono stare lì fino all'inizio della partita - ha aggiunto -. Tutti i tifosi, anche i parlamentari, ma non è questa la questione. Questa è una limitazione della libertà, faccio un appello al Ministro degli Esteri di verificare".

E' vero che ha fatto 'l'aereo della casta' per i parlamentari per andare a Istanbul?

"No, non ho fatto nulla. L'Inter Club, che è affidato all'onorevole Colucci in questa fase, ha fatto come tutti gli Inter Club d'Italia. Qualche parlamentare va, non tanti...".

Dzeko o Lukaku, chi deve giocare?

"Io ho già detto che Lukaku non andrebbe tolto mai, Conte non lo toglieva mai. Ma in una partita che può durare anche 120' ho un dubbio. Se fossi Inzaghi, lo direi prima: primo tempo con Dzeko, dall'inizio del secondo metto Lukaku. Questa è la tesi La Russa".