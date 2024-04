La Curva Nord Milano scalda l'atmosfera in vista del derby della Madonnina contro il Milan che lunedì sera potrebbe regalare all'Inter lo scudetto della seconda stella. Tramite una storia pubblicata sul profilo Instagram 'CN69_official', la parte più calda del tifo nerazzurro ha fissato un appuntamento alla Pinetina, nel giorno di vigilia della stracittadina, per caricare Lautaro e compagni: "Tutti ad Appiano per sostenere i ragazzi e accompagnarli a riscrivere la storia insieme - il messaggio -. Domenica una bolgia per i ragazzi, ritrovo all'ingresso alle ore 16".

