Pochi minuti fa, tramite i canali ufficiali, la Curva Nord interista ha annunciato l'assenza di coreografia (e non solo) per il match di Champions con l'Atletico. Di seguito la nota diffusa dal tifo organizzato nerazzurro:

"Cari interisti, ci aspettano tante battaglie importanti, purtroppo a causa dei recenti avvenimenti in curva non ci saranno bandiere, impianto col microfono e la coreografia prevista con l'Atletico purtroppo non verrà realizzata. Paghiamo dazio e ce ne assumiamo la totale responsabilità, sia chiaro, e soprattutto faremo in modo di non cadere di nuovo in errore. Alla luce di ciò, abbiamo perso tanti ragazzi dediti alla causa, ma questo ci deve dare la forza di compattarci e andare avanti tutti insieme. Ognuno di noi dovrà dare il 110% perché per sopperire all'impianto bisognerà seguire i ragazzi della transenna, solo aiutandoci tra di noi e serrando i nostri ranghi ne usciremo più forti. Saranno mesi duri ma nonostante ciò se ognuno di noi farà la sua parte saremo ancora una volta la curva migliore d’Italia".