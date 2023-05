Sono cominciati i preparativi della Curva Nord interista per studiare la composizione della coreografia che colorerà il settore a loro dedicato dello stadio Ataturk il prossimo 10 giugno, in occasione della finalissima di Champions League che metterà la squadra di Simone Inzaghi di fronte al Manchester City di Pep Guardiola. "Una delegazione della Nord è già dentro lo stadio per pianificare la coreografia della finale", il messaggio che accompagna un video postato sula pagina Instagram 'Curva Nord Milano - CN69'.

