Intervenuto in diretta su TvPlay per parlare dell'indagine che ha coinvolto le Curve delle due squadre milanesi e indirettamente anche i due club Inter e Milan, l’avvocato sportivo Pierfilippo Capello ha cercato di far luce su alcuni aspetti. "Da un punto di vista sportivo siamo fermi con la Procura della FIGC che sta aspettando gli atti dalla Procura di Milano. Rischi per Inter e Milan? Non prevedo cose enormi se non eventuali multe economiche. Da un punto di vista penale il discorso è diverso: occorre capire se c’è stato qualcuno che ha commesso qualcosa che non doveva fare. Dobbiamo ricordarci che in tutte le società c’è un soggetto che ha il compito di interfacciarsi con i tifosi, poi se lo fa con i gruppi organizzati o meno e in che modalità è un altro discorso".

Sulla telefonata Inzaghi-Ferdico:

"La telefonata a Inzaghi, a cinque ore dalla finale, parte con il mister che dice all’ultrà ‘mi risulta che non cantate’. Contestualizzando in questo senso, un allenatore prova a risolvere la questione per aiutare la squadra. Non lo vedo un particolare rilevante".

Penalizzazione contro Milan e Inter?

"Dipende".

